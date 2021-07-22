Будущее спринта будет определено за счёт исследования активности потовых желёз болельщиков

В Формуле-1 приступили к анализу данных, собранных в ходе первой спринт-квалификации в истории, состоявшейся на Гран-при Великобритании. Целью исследования является попытка установить, нужны ли изменения в новом формате.
Для эксперимента некоторые болельщики, наблюдавшие за спринтом, позволили закрепить на своей коже специальные сенсоры, с помощью которых контролировалась активность потовых желёз. Так стало возможным определить, какие моменты мини-гонки стали наиболее увлекательными.
«Мы проводим очень большой анализ. Сейчас могу сообщить, что мы увидели в целом положительную реакцию во время гонки, к концу она стала несколько негативной, а комментарии после финиша получились на удивление отрицательными», — приводит слова технического директора Формулы-1 Пэта Симондса Motor Sport Magazine.
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