Будущее спринта будет определено за счёт исследования активности потовых желёз болельщиков

В Формуле-1 приступили к анализу данных, собранных в ходе первой спринт-квалификации в истории, состоявшейся на Гран-при Великобритании. Целью исследования является попытка установить, нужны ли изменения в новом формате.

Для эксперимента некоторые болельщики, наблюдавшие за спринтом, позволили закрепить на своей коже специальные сенсоры, с помощью которых контролировалась активность потовых желёз. Так стало возможным определить, какие моменты мини-гонки стали наиболее увлекательными.

«Мы проводим очень большой анализ. Сейчас могу сообщить, что мы увидели в целом положительную реакцию во время гонки, к концу она стала несколько негативной, а комментарии после финиша получились на удивление отрицательными», — приводит слова технического директора Формулы-1 Пэта Симондса Motor Sport Magazine.