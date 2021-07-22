Фиттипальди: Алонсо по-прежнему лучший пилот Формулы-1

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о пилоте «Альпин» Фернандо Алонсо.



«Думаю, он по-прежнему лучший. Алонсо до сих пор очень конкурентоспособен, и это после двух лет отсутствия! Он прекрасно адаптируется к другой команде, что доказал в очередной раз. В первых гонках у него были некоторые проблемы, но теперь это в прошлом. Фернандо становится всё сильнее и сильнее.

Вне всяких сомнений, он поможет команде совершенствовать машину. Просто очевидно, что он один из величайших талантов в истории этого вида спорта. И это несмотря на то что за его плечами лишь два титула», — приводит слова Фиттипальди SoyMotor.com со ссылкой на bettingexpert.es.

Ранее Алонсо объяснял, что означали его слова о «переходе на тёмную сторону».