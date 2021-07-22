Формула-1 подтвердила проведение второй спринт-квалификации на Гран-при Италии
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Вторая спринтерская гонка в нынешнем сезоне Формулы-1 состоится на Гран-при Италии. Об этом сообщает пресс-служба «королевских гонок».
Первый спринт в сезоне состоялся на Гран-при Великобритании. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Гран-при Италии пройдёт 10-12 сентября.
Расписание уик-энда со спринт-квалификацией выглядит следующим образом: в пятницу после первой свободной тренировки проводится традиционная квалификационная сессия, которая определяет расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который проходит в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
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