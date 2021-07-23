Эстебан Окон: почти уверен, что проблема с болидом решена

Пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что проблема с болидом, похоже, осталась в прошлом. Эстебан хорошо начал сезон, однако затем его дела пошли не так хорошо: на двух австрийских этапах он выбывал из борьбы ещё в первой части квалификации.

В поисках причины команда приняла решение собрать для него болид на другом шасси.



«Я почти уверен, что мы решили проблему, которая у нас была. Мы заменили не только шасси, но и много чего ещё. Однако сейчас это не так важно. Я вновь чувствую себя прекрасно», — приводит слова Окона RaceFans.



Руководитель «Альпин» Лоран Росси прокомментировал подписание нового контракта с Эстебаном. Новое соглашение рассчитано на три года. Контракт оставит француза в команде до 2024 года.