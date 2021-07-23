Команды Формулы-1 предупредили о наказаниях за попытки оказания давления на стюардов

Команды Формулы-1 предупредили о недопустимости оказания давления на стюардов. Беседу с представителями команд руководители Формулы-1 провели после Гран-при Великобритании, сообщает Autosport.

Гонка ознаменовалась скандалом: в одном из поворотов столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В результате столкновения Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции, а Хэмилтон, получив 10-секундный штраф, выиграл Гран-при.

После инцидента руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер беседовали со стюардами. Хорнер обвинил визави в лоббировании интересов своей команды.

Как утверждает источник, команды предупредили о возможном наказании вплоть до дисквалификации за попытки давления на стюардов. Представителям команд запретили беседовать со стюардами, если их самих не пригласили для консультаций. По данным издания, соответствующее письмо направил гоночный директор ФИА Майкл Маси.