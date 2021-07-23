В «Мерседесе» объяснили решение чинить крыло болида Хэмилтона с помощью клея и скотча
Поделиться
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, почему команда не стала полностью заменять переднее крыло на болиде Льюиса Хэмилтона после столкновения с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании. По словам Эллисона, самым лёгким способом починить болид было использование клея и скотча.
«Крыло в плане аэродинамических свойств было в целости. Нам не нужно было менять всё крыло. Из-за небольших отличий крыльев всё это могло негативно сказаться на работе болида.
Вместо этого небольшие повреждения было лучше починить так, как мы это сделали. Мы быстро устранили поломку с помощью клея и скотча. Это было самым лёгким вариантом. Нам повезло, что повреждения были мелкими», — цитирует Эллисона Racingnews365.
Новость по темеРосберг высказался о столкновении Хэмилтона и Ферстаппена
Комментарии
- 23 июля 2021
-
12:25
-
10:37
-
09:43
-
00:36
- 22 июля 2021
-
23:55
-
22:20
-
20:33
-
20:16
-
18:24
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
15:46
-
15:01
-
13:14
-
11:56
-
10:56
-
10:00
-
00:47
- 21 июля 2021
-
23:20
-
21:40
-
20:42
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
17:11
-
16:59
-
16:54
-
16:43
-
15:55
-
14:41
-
14:02
-
12:57
-
11:33
Партнерский контент