В «Мерседесе» объяснили решение чинить крыло болида Хэмилтона с помощью клея и скотча

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, почему команда не стала полностью заменять переднее крыло на болиде Льюиса Хэмилтона после столкновения с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Великобритании. По словам Эллисона, самым лёгким способом починить болид было использование клея и скотча.

«Крыло в плане аэродинамических свойств было в целости. Нам не нужно было менять всё крыло. Из-за небольших отличий крыльев всё это могло негативно сказаться на работе болида.

Вместо этого небольшие повреждения было лучше починить так, как мы это сделали. Мы быстро устранили поломку с помощью клея и скотча. Это было самым лёгким вариантом. Нам повезло, что повреждения были мелкими», — цитирует Эллисона Racingnews365.