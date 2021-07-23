Экклстоун иронично прокомментировал новый контракт «Мерседеса» и Хэмилтона

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о новом контракте Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса». Ранее было объявлено, что британец подписал контракт на два года.

«В начале года я думал, что он хочет выиграть восьмой титул и завершить карьеру. Но получилось иначе, хоть и не стоит полностью верить контрактам. Он может уйти и раньше срока.

Думаю, что Льюис попробовал себя в музыке и модных показах, после чего понял, что на этом заработать сложнее, чем на Формуле-1.

Вообще я со многими общался на эту тему. И не мне одному кажется, что Льюис уже не тот боец, каким был раньше. Всё чаще случается так, что он может выступить лучше, но не делает этого. Раньше у него не было конкуренции, он мог не слишком стараться. А сейчас будто сказал сам себе, что может не рисковать», — цитирует Экклстоуна Independent.