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В «КАМАЗ-мастере» рассказали о шансах отправить на «Дакар» сразу два новых грузовика

В «КАМАЗ-мастере» рассказали о шансах отправить на «Дакар» сразу два новых грузовика
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер», победитель ралли-марафона «Шёлковый путь» Дмитрий Сотников рассказал, может ли команда успеть подготовить к «Дакару»-2022 второй грузовик с новой кабиной семейства К5.

«Один грузовик точно поедет. Не знаю насчёт второго, успеем мы или нет. Теоретическая вероятность есть, но могут возникнуть сложности со сроками поставки узлов. Кабина-то уже у нас, но у некоторых компонентов долгие сроки поставки. Если второй грузовик поедет, то как наш на «Шёлковом пути» — фактически прямо из цеха.

Скорее всего, изменения сначала будут внедряться и испытываться на имеющемся грузовике. А по результатам испытаний их будут повторять на втором. Грузовики должны быть идентичными внешне и технически одинаковыми, разве что внутренности кабины могут отличаться», — заявил Сотников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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