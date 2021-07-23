Тото Вольф: нельзя говорить, что «Мерседес» — фаворит Гран-при Венгрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не считает свою команду фаворитом Гран-при Венгрии. По мнению Вольфа, команде будет сложнее, чем в Сильверстоуне, где пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании.
«На бумаге нельзя говорить, что мы входим в число явных фаворитов. Но, конечно, мы приложим все усилия, чтобы сохранить интригу в борьбе за чемпионство или даже выйти вперёд.
Но очевидно, что нам будет намного сложнее, чем в Сильверстоуне. В то же время, как мне кажется, сейчас у нас есть большее понимание.
В Формуле-1 есть тенденция к переходу от одной точки к другой. После неудачных гонок нас начали списывать со счетов. А затем мы победили в Сильверстоуне — и нас снова считают одними из лидеров.
Думаю, что для команды самое важное — оставаться стабильными», — цитирует Вольфа RTL.
- 23 июля 2021
-
17:48
-
17:15
-
16:44
-
16:43
-
16:25
-
14:59
-
12:25
-
10:37
-
09:43
-
00:36
- 22 июля 2021
-
23:55
-
22:20
-
20:33
-
20:16
-
18:24
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
15:46
-
15:01
-
13:14
-
11:56
-
10:56
-
10:00
-
00:47
- 21 июля 2021
-
23:20
-
21:40
-
20:42
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
17:11
-
16:59
-
16:54