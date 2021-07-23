Тото Вольф: нельзя говорить, что «Мерседес» — фаворит Гран-при Венгрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не считает свою команду фаворитом Гран-при Венгрии. По мнению Вольфа, команде будет сложнее, чем в Сильверстоуне, где пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании.

«На бумаге нельзя говорить, что мы входим в число явных фаворитов. Но, конечно, мы приложим все усилия, чтобы сохранить интригу в борьбе за чемпионство или даже выйти вперёд.

Но очевидно, что нам будет намного сложнее, чем в Сильверстоуне. В то же время, как мне кажется, сейчас у нас есть большее понимание.

В Формуле-1 есть тенденция к переходу от одной точки к другой. После неудачных гонок нас начали списывать со счетов. А затем мы победили в Сильверстоуне — и нас снова считают одними из лидеров.

Думаю, что для команды самое важное — оставаться стабильными», — цитирует Вольфа RTL.