Йост Капито: нам нужен пилот, который поможет вернуть «Уильямс» в число лидеров

Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал о том, чем будет руководствоваться команда при выборе пилотов на следующий сезон в случае ухода Джорджа Расселла.
«Мы хотим заполучить лучших пилотов из доступных, но только тех, кто действительно заинтересован в выступлении за „Уильямс“ и знает, что требуется в этой команде. К нам точно не перейдёт пилот, который стремится выиграть титул в следующем же году. Если гонщик ставит перед собой такие цели, то „Уильямс“ — не самая подходящая команда.
Нам нужен тот, кто поможет вернуть команду в число лидеров, кто будет поддерживать команду и поведёт „Уильямс“ за собой. В настоящий момент мы видим, что интерес к выступлениям за „Уильямс“ растёт, и это здорово. Это связано с прогрессом команды. У нас есть значительные ресурсы, о чём всем хорошо известно. Мы продолжим двигаться выбранным путём и надеемся, что „Уильямс“ станет более привлекательным местом, чем сейчас», — приводит слова Йоста Капито GPBlog.
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