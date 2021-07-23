Итальянская полиция закрыла дело об аварии, в которой серьёзные травмы получил Дзанарди

Итальянская полиция закрыла уголовное дело против водителя грузовика Марко Чиаччи, который стал участником аварии, в которой тяжёлые травмы получил бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди, сообщает La Repuиblica.



По итогам судебного заседания судья вынесла решение о невиновности Чиаччи в данном инциденте. Согласно вердикту, водитель грузовика не превышал скорость и сделал всё, чтобы избежать столкновения с велосипедистом.



Адвокаты семьи Дзанарди настаивали, что в аварии был виноват водитель грузовика, выехавший двумя колёсами на встречную полосу, однако в суде не согласились с их доводами.



Напомним, 19 июня 2020 года Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.



В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде.