Итальянская полиция закрыла дело об аварии, в которой серьёзные травмы получил Дзанарди

Итальянская полиция закрыла уголовное дело против водителя грузовика Марко Чиаччи, который стал участником аварии, в которой тяжёлые травмы получил бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди, сообщает La Repuиblica.
По итогам судебного заседания судья вынесла решение о невиновности Чиаччи в данном инциденте. Согласно вердикту, водитель грузовика не превышал скорость и сделал всё, чтобы избежать столкновения с велосипедистом.
Адвокаты семьи Дзанарди настаивали, что в аварии был виноват водитель грузовика, выехавший двумя колёсами на встречную полосу, однако в суде не согласились с их доводами.
Напомним, 19 июня 2020 года Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.
В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде.
- 23 июля 2021
-
19:04
-
17:48
-
17:15
-
16:44
-
16:43
-
16:25
-
14:59
-
12:25
-
10:37
-
09:43
-
00:36
- 22 июля 2021
-
23:55
-
22:20
-
20:33
-
20:16
-
18:24
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
15:46
-
15:01
-
13:14
-
11:56
-
10:56
-
10:00
-
00:47
- 21 июля 2021
-
23:20
-
21:40
-
20:42
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
17:11
-
16:59