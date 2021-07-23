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Хорнер рассказал, в какую сумму «Ред Булл» обошлась авария Ферстаппена и Хэмилтона

Хорнер рассказал, в какую сумму «Ред Булл» обошлась авария Ферстаппена и Хэмилтона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге гонки Гран-при Великобритании обошлась австрийской команде в $ 1,8 млн.

«Важным фактором является потолок бюджетов. Эта авария обошлась нам в $ 1,8 млн, так что у неё будут большие последствия во времена ограничений бюджетов.

Не секрет, что во время гонки, да и сейчас, мы считаем, что Хэмилтон получил слишком мягкий штраф за этот инцидент. Учитывая серьёзность аварии и мягкое наказание, мы оставляем за собой право запросить пересмотр дела. Так что мы изучаем доказательства и рассматриваем возможности для этого», — написал Кристиан Хорнер в своей колонке на официальном сайте «Ред Булл».

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