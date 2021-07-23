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Албон и ди Грасси стали основными конкурентами Квята за место в «Ниссане» в Формуле-Е

Албон и ди Грасси стали основными конкурентами Квята за место в «Ниссане» в Формуле-Е
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Команда Формулы-Е «Ниссан» рассматривает Алекса Албона и Лукаса ди Грасси в качестве главных претендентов на замену Оливера Роуленда в следующем сезоне, сообщает The Race.

Ранее стало известно, что Роуленд не будет выступать за команду «Ниссан» в Формуле-E в следующем сезоне. Британец подписал контракт с «Махиндрой».

Албон уже тестировал машину «Ниссан» в Формуле-Е. Тайский гонщик подписал контракт с коллективом перед сезоном 2018 года, однако «Ред Булл» пригласил его в Формулу-1, в результате чего Албон отказался от места.

Руководитель команды Франсуа Сикар подтвердил, что Албон входит в список кандидатов на место Роуленда.

Ранее сообщалось, что место в «Ниссане» может занять российский гонщик Даниил Квят. Россиянин входит в шорт-лист коллектива.

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