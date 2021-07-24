Хорнер: после аварии с Хэмилтоном Макс чувствовал себя так, будто вышел на ринг с Фьюри

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил об инциденте, который произошёл в начале Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и повредил болид, после чего сошёл с дистанции. Более того, голландского гонщика отвезли в больницу, но выписали в тот же вечер. Хэмилтон стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф.



«Эта авария была самой большой в карьере Макса. Его госпитализировали в первый и, надеюсь, последний раз. Когда он не смог ответить по командному радио, казалось, что время буквально остановилось. В такие моменты забываешь обо всём, кроме безопасности пилота, который для всех нас является членом семьи. Когда Макс наконец смог заговорить, облегчение было невероятным. Затем мы стали свидетелями, как медицинская бригада помогала ему выбраться из машины. Это были неописуемые эмоции.

Около 22:00 Макса выписали из госпиталя, а на следующий день он смог отправиться домой. Я поговорил с ним в понедельник утром, и он сказал, что чувствует себя так, будто провёл несколько раундов на ринге с Тайсоном Фьюри. Он был весь в синяках, но в хорошем настроении», — написал Хорнер в своей колонке на официальном сайте «Ред Булл».