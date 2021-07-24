Бывший пилот Формулы-1: пока Хэмилтон в «Мерседесе», Расселл туда не перейдёт

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде поделился мыслями о возможном заключении контракта между пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом» и командой «Мерседес». По мнению Гидо, это маловероятно, пока за немецкую команду выступает Льюис Хэмилтон.
Ранее сообщалось, что в «Мерседесе» примут итоговое решение по поводу состава летом. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уже говорил, что команда будет выбирать между Расселлом и Валттери Боттасом.
«Я не уверен, что переход состоится. Пока Хэмилтон в «Мерседесе», Расселл тута не перейдёт. Он останется в «Уильямсе», — приводят слова ван дер Гарде GPblog со ссылкой на Cafe on Ziggo Sport.
Джордж Расселл уже выступал в составе «Мерседеса» в одной гонке 2020 года, когда Хэмилтон заразился коронавирусом. Тогда Джордж финишировал девятым, но вполне мог одержать победу, если бы не ошибка команды на пит-стопе.
- 24 июля 2021
-
11:18
-
10:37
-
00:53
- 23 июля 2021
-
23:06
-
21:54
-
20:58
-
19:55
-
19:04
-
17:48
-
17:15
-
16:44
-
16:43
-
16:25
-
14:59
-
12:25
-
10:37
-
09:43
-
00:36
- 22 июля 2021
-
23:55
-
22:20
-
20:33
-
20:16
-
18:24
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
15:46
-
15:01
-
13:14
-
11:56
-
10:56
-
10:00
-
00:47
- 21 июля 2021
-
23:20