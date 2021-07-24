Бывший пилот Формулы-1: пока Хэмилтон в «Мерседесе», Расселл туда не перейдёт

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде поделился мыслями о возможном заключении контракта между пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом» и командой «Мерседес». По мнению Гидо, это маловероятно, пока за немецкую команду выступает Льюис Хэмилтон.



Ранее сообщалось, что в «Мерседесе» примут итоговое решение по поводу состава летом. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уже говорил, что команда будет выбирать между Расселлом и Валттери Боттасом.



«Я не уверен, что переход состоится. Пока Хэмилтон в «Мерседесе», Расселл тута не перейдёт. Он останется в «Уильямсе», — приводят слова ван дер Гарде GPblog со ссылкой на Cafe on Ziggo Sport.



Джордж Расселл уже выступал в составе «Мерседеса» в одной гонке 2020 года, когда Хэмилтон заразился коронавирусом. Тогда Джордж финишировал девятым, но вполне мог одержать победу, если бы не ошибка команды на пит-стопе.

Новость по теме Сейвуд назвал четырёх соперников Квята в борьбе за место в «Уильямсе»