Музыкальная группа исполнила официальную тему Формулы-1 в стиле а капелла. Видео

Южнокорейская группа Maytree исполнила официальную тему Формулы-1 в стиле а капелла. Соответсвующее видео было размещено на официальном канале группы в YouTube.
Видеозапись можно посмотреть на официальном канале группы Maytree в YouTube.
Напомним, после Гран-при Великобритании отставание пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена сократилось до семи очков. На третье место вышел гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 182 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 175
3. Ландо Норрис («Макларен») — 113
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 107
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 104
6. Шарль Леклер («Феррари») — 80
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 68
8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 50
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 39
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 26
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18
13. Эстебан Окон («Альпин») — 14
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0
18. Мик Шумахер («Хаас») — 0
19. Никита Мазепин («Хаас») — 0
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.
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