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Музыкальная группа исполнила официальную тему Формулы-1 в стиле а капелла. Видео

Южнокорейская группа Maytree исполнила официальную тему Формулы-1 в стиле а капелла. Соответсвующее видео было размещено на официальном канале группы в YouTube.

Видеозапись можно посмотреть на официальном канале группы Maytree в YouTube.

Напомним, после Гран-при Великобритании отставание пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена сократилось до семи очков. На третье место вышел гонщик «Макларена» Ландо Норрис.



Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 182 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 175

3. Ландо Норрис («Макларен») — 113

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 107

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 104

6. Шарль Леклер («Феррари») — 80

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 68

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 50

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 39

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 26

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18

13. Эстебан Окон («Альпин») — 14

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0

18. Мик Шумахер («Хаас») — 0

19. Никита Мазепин («Хаас») — 0

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.