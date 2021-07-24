Даниэль Риккардо предложил, как сделать Гран-при Монако более увлекательным

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился идеей по организации Гран-при Монако. Гонка на узкой трассе Княжества не так часто радует болельщиков острой борьбой, так как на ней практически невозможно совершать обгоны. По замыслу Даниэля, этап стал бы более увлекательным, если бы весь уик-энд состоял из квалификационных гонок.



«Мы должны проводить гонки на более крупных автодромах. Было бы здорово, если бы весь уик-энд в Монако состоял из квалификации. Просто трёхдневная квалификация, а гонщик с лучшим временем по итогам всех трёх дней становился бы победителем. Вот такая трёхдневная перестрелка», – приводит слова Риккардо PlanetF1.



Ранее Риккардо поделился мнением о столкновении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которое произошло на Гран-при Великобритании.

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