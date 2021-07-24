Сайнс: «Макларен» — одна из самых сложных машин для обгона

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что «Макларен» является одной из самых сложных машин для обгона в пелотоне.



«Такое уже случалось несколько раз — я застревал за „Маклареном“ и не мог его обогнать. Это не новость, у них хорошая скорость на прямых, они здорово используют энергию на выходе из поворотов. Поэтому, думаю, „Макларен“ — одна из самых сложных машин для обгона.



К сожалению, в Великобритании мы всю гонку отставали от Риккардо. Мы смогли совершить андеркат, но я оказался позади из-за медленного пит-стопа. Обогнать на более жёстких шинах было ещё сложнее, потому что в потое грязного воздуха я постоянно сталкивался с недостаточной поворачиваемостью и не мог даже удержаться за Дэном. Даже с DRS я не мог приблизиться на расстояние атаки», — приводит слова Сайнса Autosport.