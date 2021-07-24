Зафнауэр: делаем всё, чтобы «Астон Мартин» стал чемпионом в следующем сезоне

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал о планах команды на сезон-2022.



«Мы готовимся и упорно работаем, чтобы завоевать титул в следующем сезоне. Но если посмотреть с исторической точки зрения, то нужно время, чтобы подготовить инфраструктуру для борьбы за титул.



Даже „Мерседес“, выкупивший чемпионский „Браун“, потратил четыре года на то, чтобы победить. Нужны правильная цель, амбиции, финансирование для инфраструктуры и подходящие специалисты. Только тогда можно претендовать на титул.



Раньше команда всегда хорошо прогрессировала в ходе сезоне. Мы пытаемся сделать то же самое, но сейчас сложнее сделать это из-за ограничений. Кроме того, машина следующего года будет совсем другой, а мы не хотим тратить все своё время на развитие актуального болида в ущерб новому», — приводит слова Зафнауэра Racer.