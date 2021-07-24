Тото Вольф: Вандорн и де Врис заслуживают места в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Стоффель Вандорн и Ник де Врис заслуживают места в Формуле-1.



«У обоих пилотов есть талант, рабочая этика и интеллект, чтобы участвовать в Формуле-1. Они оба выигрывали самую важную юниорскую серию. Стоффель в «Макларене» оказался в ситуации, с которой было трудно справиться в одночасье. Они оба заслуживают места в Формуле-1, и я очень надеюсь, что они этого добьются.



Я действительно рад, что они являются нашими пилотами в Формуле-Е, но я бы никогда не стал мешать пилоту, если бы у него появилась возможность принять участие в Формуле-1», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.

Оба пилота выступают в «Мерседесе» в Формуле-Е. Ника де Вриса слухи связывают с потенциальной вакансией в «Уильямсе».