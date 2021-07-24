Дмитрий Сотников прокомментировал заезды Никиты Мазепина на «КАМАЗе»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал визит российского гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина на базу команды в Набережных Челнах. Никита встретился с представителями «КАМАЗа» и попробовал себя за рулём раллийного грузовика.



«Небольшой тест-драйв нашего нового «К5» с Никитой Мазепиным. Как оказалось, Никита неравнодушен к езде на грунтовых покрытиях, поэтому с большим интересом проехал на наших грузовиках. Желаем ему удачи в предстоящих гонках!» — написал Дмитрий Сотников в своём «инстаграме».

Ранее Дмитрий Сотников рассказал, с какой сложностью столкнулись конструкторы при создании капотного грузовика, который команда планирует использовать в будущем.



«КАМАЗ-Мастер» стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2021. Победа досталась Дмитрию Сотникову. Антон Шибалов финишировал третьим. Сотников выступал на новом грузовике с кабиной семейства К5, выиграл три из пяти спецучастков ралли.