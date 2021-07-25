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Ферстаппен — о машине 2022 года: пока мы далеки от IndyCar, так что всё нормально

Ферстаппен — о машине 2022 года: пока мы далеки от IndyCar, так что всё нормально
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о машинах Формулы-1 2022 года.

«Думаю, пока мы далеки от IndyCar, так что всё нормально. Посмотрим, как всё сложится в ближайшие годы, что будет разрешено, а что нет. Но сейчас нет смысла критиковать правила. Увидим, что в итоге получится.

Мы всегда хотим быть быстрее. Но да, сейчас очень тяжело обгонять. Я не против, если мы станем медленнее на три или четыре секунды с круга, если гонки станут лучше. Речь всегда о компромиссе.

В конечном счёте, мы просили поменять болиды, чтобы борьба стала качественнее, по этой причине ФОрмула-1 и пришла к этому решению. Интересно, какими будут гонки в следующем сезоне», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

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