Пётр Алёшин прокомментировал доминирующую победу Белова в Региональной Формуле

Пилот молодёжной программы SMP Racing Михаэль Белов выиграл первую гонку шестого этапа ФРЕКА на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Белов стартовал с поул-позиции и лидировал на протяжении всей дистанции, принеся команде G4 Racing первую победу в серии.
Компанию на подиуме ему составили гонщики R-ace GP Адриен Давид и Зейн Мэлоуни, а лидер чемпионата Грегуар Соси финишировал восьмым после старта с 24-го места.
«Для нас эта победа имеет особое значение — выступая далеко не в самой престижной команде, Михаэль проявил мастерство и настоящий спортивный характер, позволившие ему опередить явных фаворитов этого чемпионата», — прокомментировал успех Белова директор молодёжной программы SMP Racing, заслуженный тренер России по автоспорту Пётр Алёшин.
ФРЕКА — европейский региональный чемпионат, известный также как “Формула Альпин”.
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