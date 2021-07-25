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Серхио Перс оценил шансы «Астон Мартин» выиграть чемпионат по прошествии пяти лет

Серхио Перс оценил шансы «Астон Мартин» выиграть чемпионат по прошествии пяти лет
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о шансах «Астон Мартин» выиграть чемпионат через пять лет. Ранее владелец команды Лоуренс Стролл заявлял, что «Астон Мартин» потребуется не менее четырёх-пяти лет, чтобы побороться за титул. Сам Перес выступал за «Форс-Индию» и «Рейсинг Пойнт» — предшественниц «Астон Мартин».

«За пять лет многое может случиться. Полагаю, Лоуренс, да и вся его команда, понимают, что для успеха в Формуле-1 может потребоваться много времени.

У них в команде есть очень хорошие специалисты: Энди Стивенсон и Отмар Шафнауэр, есть талантливые сотрудники и инженеры. Каждый из них очень силён. Думаю, вопрос в том, насколько быстро они смогут расти и как быстро завершат процесс интеграции всей команды. Надеюсь, что члены их коллектива смогут оставаться вместе в течение долгих лет, потому что эта команда всегда отличалась сплоченностью сотрудников», — приводит слова Переса RaceFans.

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