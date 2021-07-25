14-летний испанский мотогонщик погиб в результате аварии во время соревнований

14-летний мотогонщик Хуго Милан Грасия скончался в результате аварии, которая произошла на этапе European Talent Cup, проходившем в Арагоне (Испания). Юноша не удержался за рулём мотоцикла, а затем не успел покинуть трассу. В итоге в него врезался поляк Милан Леон Павелец, который, находясь в плотной группе, не мог избежать аварии. Столкновение получилось страшным: польский мотогонщик покидал трассу, заметно хромая. А испанца, получившего многочисленные травмы, увезли на реанимационном автомобиле.
За жизнь юноши боролись врачи больницы Сарагосы, но они не смогли спасти его. Смерть мотогонщика подтвердили официальные лица и организаторы. Остальные соревнования, запланированные на выходные, были отменены.
Грасия был одним из лидеров общего зачёта. Он четырежды попадал на подиум в нынешнем сезоне и некоторое время лидировал в зачёте.
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