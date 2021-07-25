Алекс Линн выиграл вторую гонку Формулы-E в Лондоне после дисквалификации Ди Грасси

В Лондоне (Великобритания) завершилась вторая гонка Формулы-Е. Победителем соревнований стал Алекс Линн из Mahindra Racing. Вторым стал Ник де Врис, представляющий Mercedes-Benz EQ FE Team. Тройку лучших замкнул Митч Эванс из Jaguar Racing.

Лукасу ди Грасси, который первым пересёк линию финиша, дали чёрный флаг. В середине гонки во время периода автомобиля безопасности ди Грасси заехал на пит-лейн, проехал мимо боксов, притормозив или остановившись, и поехал обратно. За счёт этого на трассу он вернулся лидером, отыграв восемь позиций.

Спустя некоторое время ди Грасси присудили за это штрафной проезд по пит-лейн, гонщик его проигнорировал и уехал на последний круг гонки, не отбыв штраф. В этот момент судьи вывесили ему чёрный флаг, ди Грасси был исключён из протоколов.

Формула-Е. Лондон. Вторая гонка:

1. Алекс Линн (Mahindra Racing)

2. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ FE Team) + 0,599

3. Митч Эванс (Jaguar Racing) + 6,257

4. Робин Фряйнс (Envision Virgin Racing) + 6,682

5. Паскаль Верляйн (Porsche Formula E Team) + 9,212

6. Максимилиан Гюнтер (BMW i Andretti Motorsport) + 10,637

7. Ник Кэссиди (Envision Virgin Racing) + 12,685

8. Сержио Сетте Камара (Dragon Racing) + 19,237

9. Джейк Дэннис (BMW i Andretti Motorsport) + 24,914

10. Юэль Эрикссон (Penske / Dragon Racing) + 27,920.