Опубликовано видео скандального проезда ди Грасси по пит-лейну в гонке Формулы-Е

Пресс-служба Формулы-Е опубликовала видео инцидента, который произошёл во время второй гонки в Лондоне (Великобритания). Лукас ди Грасси первым пересёк финишную черту, но был дисквалифицирован за нарушение правил.
В середине гонки во время периода автомобиля безопасности ди Грасси заехал на пит-лейн, проехал мимо боксов, притормозив или остановившись, и поехал обратно. За счёт этого на трассу он вернулся лидером, отыграв восемь позиций
Спустя некоторое время ди Грасси присудили за это штрафной проезд по пит-лейну, гонщик его проигнорировал и уехал на последний круг гонки, не отбыв штраф. В этот момент судьи вывесили ему чёрный флаг, ди Грасси был исключён из протоколов.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Формулы-Е.
Победителем гонки в итоге стал Алекс Линн из Mahindra Racing. Вторым стал Ник де Врис, представляющий Mercedes-Benz EQ FE Team. Тройку лучших замкнул Митч Эванс из Jaguar Racing.
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