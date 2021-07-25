Ферстаппен: мои амбиции — стать 20-кратным чемпионом Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, являющийся лидером нынешнего сезона, рассказал о своих целях и амбициях. Представитель Нидерландов подчеркнул, что хочет побеждать в каждой гонке, в которой участвует.

«Мои амбиции — выигрывать каждую гонку, стартовать с поула каждый уик-энд и выиграть чемпионат 20 раз. Но, конечно, это нереально.

В жизни нужна удача, необходим сильный болид. И, как правило, такого не бывает, чтобы одна команда доминировала столь долгое время. Я пытаюсь сделать всё, что в моих силах. А там посмотрим, что будет в следующем году», — цитирует Ферстаппена BBC.

В настоящее время Ферстаппен опережает главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, на восемь очков. Отрыв голландца сократился после Гран-при Великобритании, где он в результате столкновения с Льюисом сошёл с дистанции.