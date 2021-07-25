Ферстаппен: мои амбиции — стать 20-кратным чемпионом Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, являющийся лидером нынешнего сезона, рассказал о своих целях и амбициях. Представитель Нидерландов подчеркнул, что хочет побеждать в каждой гонке, в которой участвует.
«Мои амбиции — выигрывать каждую гонку, стартовать с поула каждый уик-энд и выиграть чемпионат 20 раз. Но, конечно, это нереально.
В жизни нужна удача, необходим сильный болид. И, как правило, такого не бывает, чтобы одна команда доминировала столь долгое время. Я пытаюсь сделать всё, что в моих силах. А там посмотрим, что будет в следующем году», — цитирует Ферстаппена BBC.
В настоящее время Ферстаппен опережает главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, на восемь очков. Отрыв голландца сократился после Гран-при Великобритании, где он в результате столкновения с Льюисом сошёл с дистанции.
- 25 июля 2021
-
20:46
-
19:25
-
17:30
-
17:14
-
13:35
-
12:45
-
11:17
-
10:38
-
00:59
- 24 июля 2021
-
23:58
-
22:55
-
21:59
-
21:01
-
19:50
-
18:17
-
17:56
-
17:06
-
15:46
-
13:57
-
13:24
-
12:21
-
11:18
-
10:37
-
00:53
- 23 июля 2021
-
23:06
-
21:54
-
20:58
-
19:55
-
19:04
-
17:48
-
17:15
-
16:44
-
16:43
-
16:25
-
14:59