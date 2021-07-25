Бедрин трижды поднялся на подиум на этапе итальянской Формулы-4 в Имоле

Четвёртый этап итальянской Формулы-4 принимал автодром имени Энцо и Дино Феррари. На старте первого заезда лидер чемпионата Оливер Бирман уверенно уехал от соперников, а вот блеснувший в Мизано Леонардо Форнароли пропустил Себастьяна Монтойю на второе место, а потом и вовсе вылетел в гравий, спровоцировав аварию позади себя. Судьи нейтрализовали заезд автомобилем безопасности, а перед самым рестартом Кирилл Смаль, сражавшийся в первой тройке, зацепил машину Монтойи. Обоим пришлось сойти с дистанции: у автомобиля россиянина оторвало переднее антикрыло, а колумбиец стал терять темп и спустя два круга остановился в боксах.



В итоге Бирман, лишившийся всех своих соперников в борьбе за титул, одержал уверенную победу подряд, а на второе место вырвался Никита Бедрин — для 15-летнего пилота этот успех стал первым подиумом в итальянском первенстве и лучшим результатом в сезоне-2021.



Второй заезд уик-энда Бирман тоже выиграл «в одну калитку», разве что под финиш Форнароли смог оказать прессинг на британца, но остался вторым. Третьим гонку закончил Никита Бедрин, во второй раз подряд поднявшийся на подиум, а для Кирилла Смаля заезд вновь завершился неудачей: после контакта с Франческо Браски россиянина выбросило на обочину. В гонку Смаль вернулся 12-м и начал отыгрываться, но на одном из рестартов соперники опять выдавили Кирилла на газон, что окончательно отбросило россиянина на последнюю позицию.



Самой напряжённой с точки зрения борьбы за победу получился третий заезд уик-энда — лидировал в очередной раз Бирман, но у англичанина появился неожиданный соперник — Бедрин. Россиянин стартовал третьим, но сразу же вырвался на второе место и был готов побороться за победу. Сражения на финише не вышло: в глубине пелотона столкнулись Кирилл Смаль и Гарсиаре Давила Хорхе — машину россиянина поставило поперёк усыпанной гравием трассы. Поскольку лидеры готовились отправиться на финальный круг гонки, судьи остановили заезд красными флагами.



Общий зачёт после четырёх этапов:

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 257 очков

2. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) — 122

3. Тим Трамниц (US Racing) — 116

4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 115

5. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 90

...7. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 62

...10. Владислав Ломко (US Racing) — 37.



До конца сезона в итальянской Формуле-4 осталось три этапа. Следующий пройдёт с 10 по 12 сентября на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.