Ферстаппен пошутил, что его котов зовут Тото и Льюис

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен много шутил во время работы на симуляторе гонки «24 часа Спа». Голландец, общаясь со своими напарниками по команде, пошутил о своих котах.
«У меня тут небольшие технические проблемы! Бегают коты. Надеюсь, они не залезут под педаль тормоза, а то получится блинчик», — сказал Ферстаппен.
Также он пошутил, что его котов зовут Льюис и Тото. При этом, на самом деле, клички животных — Джимми и Сасси. Понятно, что шуточные имена Ферстаппен дал животным в честь пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и руководителя команды Тото Вольфа.
Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1 в нынешнем сезоне. Он на 8 очков опережает Хэмилтона. Ещё недавно отрыв голландца был более внушительным, но Макс сошёл с трассы на Гран-при Великобритании после столкновения с Льюисом. Британец в итоге выиграл гонку, несмотря на 10-секундный штраф.
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