Сайнс объяснил, почему «Феррари» вряд ли поборется за победу на Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии. Испанец признался, что его команде вряд ли удастся навязать борьбу «Мерседесу» и «Ред Булл», лидерам нынешнего сезона.
Гран-при Великобритании едва не выиграл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Лишь в концовке он упустил лидерство, пропустив вперёд пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Хорошо быть оптимистичным. Мы все хотим быть оптимистами после последних гонок. Но нам нужно быть и реалистами.
Здорово, что мы находимся в хорошем настроении. Но нацеливаться на победу в Будапеште было бы слишком оптимистично.
Если говорить реалистично, я думаю, что мы должны быть довольны, если окажемся позади двух ведущих команд.
Трасса в Будапеште больше не является низкоскоростной, как это было раньше. И я не думаю, что особенности трассы нам хорошо подходят. Но, как мне кажется, у нас хорошие шансы оказаться позади «Ред Булл» и «Мерседеса», — цитирует Сайнса Racefans.
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