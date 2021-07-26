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Сайнс объяснил, почему «Феррари» вряд ли поборется за победу на Гран-при Венгрии

Сайнс объяснил, почему «Феррари» вряд ли поборется за победу на Гран-при Венгрии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии. Испанец признался, что его команде вряд ли удастся навязать борьбу «Мерседесу» и «Ред Булл», лидерам нынешнего сезона.

Гран-при Великобритании едва не выиграл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Лишь в концовке он упустил лидерство, пропустив вперёд пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Хорошо быть оптимистичным. Мы все хотим быть оптимистами после последних гонок. Но нам нужно быть и реалистами.

Здорово, что мы находимся в хорошем настроении. Но нацеливаться на победу в Будапеште было бы слишком оптимистично.

Если говорить реалистично, я думаю, что мы должны быть довольны, если окажемся позади двух ведущих команд.

Трасса в Будапеште больше не является низкоскоростной, как это было раньше. И я не думаю, что особенности трассы нам хорошо подходят. Но, как мне кажется, у нас хорошие шансы оказаться позади «Ред Булл» и «Мерседеса», — цитирует Сайнса Racefans.

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