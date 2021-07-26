На улучшение транспортной доступности «Игора Драйв» к ГП России нужно 6 млрд рублей

На совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, какие средства требуются для улучшения транспортной доступности трассы «Игора Драйв», которая с 2023 года будет принимать Гран-при России Формулы-1.
«На «Игоре» Формула-1 пройдёт в 2023 году. Для нас и для города это знаковое событие, во всём мире идёт ажиотаж. Мы понимаем, что в день нужно будет принять и разместить минимум 50 тысяч болельщиков. Совместно с РЖД подготовили свои предложения. В частности, требуется развитие платформы «69 км», шаттлы от неё до «Игоры», стоянки и развязки. Сумма не критичная. В совокупности по железнодорожной части и по транспортной составляющей по минимальным требованиям, заявленным хозяевами Формулы-1, это примерно 6 млрд рублей», — приводит слова Дрозденко «Деловой Петербург».
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