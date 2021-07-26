Мазепин рассказал об ожиданиях от Гран-при Венгрии Формулы-1

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии Формулы-1.
«Трасса «Хунгароринг» — классное место. Обычно тут очень жарко, так что выступления здесь физически непростые, но после того, как трассу переасфальтировали несколько лет назад, с новым асфальтом уровень сцепления стал намного выше, и мне всегда нравилось выступать здесь. Хотя гоняться здесь может быть нелегко.
Реалистичная цель для команды — постараться выжать из нашего выступления на «Хунгароринге» максимум. Здесь требуется высокая прижимная сила из-за множества скоростных поворотов. То, на какой минимальной скорости ты проходишь эти повороты, — ключ к успеху. Так что мы постараемся максимизировать то, что у нас есть», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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