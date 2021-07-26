«Дни молодости». Даниил Квят вспомнил первый подиум в Формуле-1

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят в своём «инстаграме» вспомнил свой первый подиум в Формуле-1, который случился ровно шесть лет назад — 26 июля 2015 года на Гран-при Венгрии.

Фото: «Инстаграм» Даниила Квята

«Первый подиум, дни молодости», — подписал фотографию Даниил.



Россиянин в той гонке финишировал на второй позиции, несмотря на штраф в десять секунд за выезд за пределы трассы в борьбе с Хэмилтоном. Однако на финише Квят на 20 секунд опередил своего напарника по «Ред Булл» Даниэля Риккардо, так что наказание никак не повлияло на финишные позиции.



После этого россиянин ещё дважды попадал на пьедестал почёта — на Гран-при Китая 2016 года и Гран-при Германии 2019 года.

По слухам, в следующем сезоне Квят может вновь вернуться в Формулу-1 — в составе «Уильямса».