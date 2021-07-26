Симрейсер из Ростова прошёл в гранд финал Forza Motorsport

Симрейсер Алексей Кожанов в плотной борьбе вырвал победу в финале пятого этапа Чемпионата Forza Motorsport.
Таким образом, стали известны имена половины участников гранд финала.
Участники пятого этапа Forza Motorsport 2021 соревновались на BMW X6M и трассе Бернские Альпы.
Призёры этапа:
1 место: Алексей Кожанов (Ростов-на-Дону) — AlexKozhanov
2 место: Артем Блинков (Мальмё) — iambliiiiiin
3 место: Андрей Дзыбов (Краснодар) — chronologi
Повтор трансляции пятого этапа можно посмотреть тут.
Регистрация на шестой этап чемпионата открыта.
Отборочные пройдут с 16 по 19 августа, финал – 22 августа. Участие бесплатное.
Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей.
Big Russian Boss об участии в Чемпионате Forza Motorsport:
«Игра супер, взял с собой свою страшную подругу — Карандаша, чтобы на её фоне выглядеть хоть немного лучше. Последняя гонка вообще была супер, на её середине я понял, что вместо тормоза давлю на сцепление, а коробка секвентальная, т.е. в целом сам виноват, что я такой лох. На симуляторе я в первый раз, думал будет гораздо легче. Реальный опыт вождения не помогает, машину занесло, я еду, а у меня только руль вибрирует, в жизни это, конечно, всё не так. В жизни, если вы хотите круто ездить — берёте джойстик, потом становитесь автоблогером, как Алан Енилеев».
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