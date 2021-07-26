Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали намекнул, что формат спринт-квалификаций может стать постоянным.
«Знаете, что лучше всего? В пятницу в Венгрии люди скажут, как им скучно. В США с большим энтузиазмом отнеслись к идее спринта. Американцы вообще любят шоу и соревнования. Наконец-то нам хватило смелости сделать что-то новенькое, что было оценено всеми, в том числе и теми, кто может стать потенциальными новичками в Формуле-1.
Мы проанализируем все детали, исправим кое-что до Монцы, после чего проведём третий эксперимент и сделаем выводы, чтобы принять решение на 2022 год.
У меня есть мысль продвигать особенные гонки посредством спринтов. Но если кто-то считает, что этот формат должен стать постоянным, то я не против. Мы всё взвесим в конце года», — приводит слова Доменикали La Gazzetta dello Sport.
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