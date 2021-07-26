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Леклер предложил изменить формат спринтерских гонок

Леклер предложил изменить формат спринтерских гонок
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от нового формата уик-энда со спринтерской гонкой, дебютировавшего на Гран-при Великобритании.

«Мне очень понравилось. Обычно пятница гораздо более скучная. Честно говоря, находясь в машине, я просто хочу, чтобы пятница поскорее закончилась.

Теперь, наконец, у нас есть пятница, где мы участвуем в тренировке, а затем сразу стартует квалификация, это мне нравится гораздо больше. Затем спринт, а в воскресенье — гонка.

Вообще, я считаю, что квалификация всё же должна быть началом гонки. Формат, возможно, стоит изменить, но это всё равно выигрышный вариант. Может быть, стоит проводить в субботу гонку, однако стартовую решётку гонки делать по итогам квалификации», — приводит слова Леклера RaceFans.

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