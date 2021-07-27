Организаторы Гран-при Венгрии показали трофеи, которые получат призёры гонки Формулы-1

Пресс-служба трассы «Хунгароринг» официально представила трофеи, которые получат победитель и призёры предстоящего Гран-при Венгрии Формулы-1. Фотографии кубков были опубликованы в официальном «инстаграме» автодрома.
«Как вы думаете, кто поднимет или подбросит эти прекрасные трофеи в воскресенье?» — гласит запись в «инстаграме» «Хунгароринга».
Гран-при Венгрии пройдёт с 30 июля по 1 августа. В отличие от прошлого этапа чемпионата мира, Гран-при Великобритании, расписание этапа в Венгрии будет традиционным и не включает в себя проведение спринтерской гонки. Этот этап станет последним перед летним перерывом, который продлится четыре недели.
Перед гонкой в Венгрии Макс Ферстаппен удерживает лидерство в личном зачёте, опережая Льюиса Хэмилтона на восемь очков.
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