Росберг считает, что в «Мерседесе» пока не выбрали между Боттасом и Расселлом

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг не считает, что руководство «Мерседеса» уже приняло решение по поводу состава команды на следующий сезон. Ранее сообщалось, что «Мерседес» с большой долей вероятности расстанется с Валттери Боттасом, а его заменит Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс». Более того, по данным ряда источников, соответствующее решение уже было принято.

«Это сложное решение, ведь Боттас здорово выступает. Он заслуживает того, чтобы остаться в команде. В то же время Расселл является восходящей звездой, он очень здорово выступает на машине, которая не соответствует нужному уровню. Его работа действительно впечатляет, он заслуживает места в «Мерседесе».

Это сложное решение, я не думаю, что в «Мерседесе» уже определились, как поступить. Посмотрим», — цитирует Росберга Express.