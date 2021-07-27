В «Хонде» до сих пор не знают, удастся ли восстановить двигатель на болиде Ферстаппена

Представители «Хонды» до сих пор не установили, можно ли восстановить двигатель на болиде гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Машина получила серьёзные повреждения в результате столкновения на Гран-при Великобритании. В начале гонки Ферстаппен столкнулся с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. В результате болид Ферстаппена врезался в стену.

«Вероятно, мы так и не получим ответ на вопрос о состоянии двигателя до Гран-при Великобритании. Сложность в том, что непонятно, хорош ли двигатель для гонки или он выдержит лишь квалификацию», — приводит слова представителя «Хонды» RaingNews365.

Если не удастся восстановить двигатель, то, по всей видимости, Ферстаппену придётся заменить силовую установку, что приведёт к автоматическому штрафу.