«Мерседес» запутался в правилах ФИА, когда пытался спасти Хэмилтона от штрафа

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после Гран-при Великобритании связался с гоночным директором ФИА Майклом Маси. Босс команды направил письмо Маси после столкновения пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

В письме Вольф приложил документы, которые должны были доказать невиновность Хэмилтона. Но, как сообщает Motorsport-Total, к письму были приложены диаграммы, которые не являются официальными документами ФИА. Схемы были разработаны самим «Мерседесом», а не ФИА, как, по всей видимости, считал Вольф.

По данным источника, к письму были приложены устаревшие диаграммы, которые датируются ещё годами конкуренции Хэмилтона и Нико Росберга. Их разрабатывали в команде, чтобы объяснить пилотам допустимые рамки борьбы.

В результате столкновения Ферстаппен сошёл с дистанции, а Хэмилтон был оштрафован на 10 секунд.