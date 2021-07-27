Источник: «Мерседес» нацелился на то, чтобы Расселла в «Уильямсе» сменил де Врис

В случае вероятного перехода Джорджа Расселла в «Мерседес» немецкая команда Формулы-1 хочет, чтобы в «Уильямсе» и дальше выступал её воспитанник, утверждает итальянская редакция Motorsport. По данным журналистов, «Мерседес» активно работает над тем, чтобы в случае возникновения вакансии место Расселла занял 26-летний голландский пилот Ник де Врис — чемпион Формулы-2 2019 года, сейчас выступающий за «Мерседес» в Формуле-Е.



Для «Мерседеса» дебют де Вриса в Формуле-1 будет означать наличие ещё одного запасного варианта на случай завершения карьеры Льюисом Хэмилтоном. В то же время «Уильямс» рассматривает целый ряд других кандидатов. В их числе назывались Даниил Квят, Нико Хюлькенберг, Валттери Боттас, Александер Албон и Дэниел Тиктум.