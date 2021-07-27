Источник: «Мерседес» нацелился на то, чтобы Расселла в «Уильямсе» сменил де Врис
Поделиться
В случае вероятного перехода Джорджа Расселла в «Мерседес» немецкая команда Формулы-1 хочет, чтобы в «Уильямсе» и дальше выступал её воспитанник, утверждает итальянская редакция Motorsport. По данным журналистов, «Мерседес» активно работает над тем, чтобы в случае возникновения вакансии место Расселла занял 26-летний голландский пилот Ник де Врис — чемпион Формулы-2 2019 года, сейчас выступающий за «Мерседес» в Формуле-Е.
Для «Мерседеса» дебют де Вриса в Формуле-1 будет означать наличие ещё одного запасного варианта на случай завершения карьеры Льюисом Хэмилтоном. В то же время «Уильямс» рассматривает целый ряд других кандидатов. В их числе назывались Даниил Квят, Нико Хюлькенберг, Валттери Боттас, Александер Албон и Дэниел Тиктум.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
16:52
-
16:42
-
16:09
-
13:54
-
12:30
-
11:22
-
10:32
-
09:25
-
00:14
-
00:04
- 26 июля 2021
-
23:02
-
22:01
-
20:59
-
19:52
-
18:22
-
17:28
-
17:05
-
16:16
-
15:43
-
14:02
-
13:00
-
11:43
-
10:28
-
09:08
-
00:35
- 25 июля 2021
-
22:47
-
22:10
-
21:36
-
20:46
-
19:25
-
17:30
-
17:14
-
13:35
-
12:45
-
11:17
Партнерский контент