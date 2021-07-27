Фернандо Алонсо отреагировал на критику по поводу своего возвращения в Формулу-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо отреагировал на критические сообщения в свой адрес, которые стали звучать после его возвращения в Формулу-1.

«Думал ли я, что потерял хватку? Нет, даже в мыслях не было. Я знал, что мне потребуется какое-то время на адаптацию. Но, признаться, думал, что она пройдёт быстрее. Взять, к примеру, Монако: я надеялся, что всё сложится для меня благополучно, но, к сожалению, не получилось (Алонсо финишировал 13-м. — Прим. «Чемпионата»). Тогда я разочаровался. Но я знал, что так или иначе всё дело во времени. Было много критики и различных комментариев. Не сказал бы, что мне всё это нравилось. Но в какой-то степени они мне помогли.

Если бы я всегда был впереди Окона и вообще всегда был бы в очках, многие бы сказали то, что говорили на протяжении всей моей карьеры: будто мой товарищ по команде не на том же уровне, или что у моей машины больший потенциал. Некоторые гонки в моём исполнении были не очень хорошими, как, например, во Франции, где я финишировал девятым. В целом гонка была хорошей, но ничего особенного. Но многим она очень понравилась, потому что я снова показывал хороший уровень», — приводит слова Алонсо SoyMotor.



Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года, после чего стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и одержал победу в «24 часах Дайтоны». Кроме того, в начале 2020 года Фернандо стал участником легендарного ралли-марафона «Дакар».