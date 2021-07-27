Ральф Шумахер — о Феттеле: здорово, что он собирал мусор, но лучше бы собирал очки

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о гонщике «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле. Феттель увлечён вопросами экологии и уделяет им достаточно большое внимание. Однажды он даже попал на заголовки газет — Феттель убирал мусор с трибун стадиона после Гран-при Великобритании. По мнению Ральфа, Себастьяну следовало бы больше времени думать о результатах в Формуле-1.



«Это, конечно, здорово, что он собирал мусор, но я был бы счастлив, если бы он собирал ещё и очки», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total со ссылкой на эфир на Sky.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Астон Мартин» в «Твиттере».

Напомним, что Феттель не сумел завершить Гран-при Великобритании — немец сошёл с дистанции из-за проблем с охлаждением. Позже он признался, что мог рассчитывать на очки, если бы не возникшие проблемы. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.