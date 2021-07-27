«Это что-то невероятное». Льюис Хэмилтон — о бронзе британских гимнасток

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания бронзовых наград британскими гимнастками в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Так горд нашей командой. Это что-то невероятное», — написал в «сториз» своего «инстаграма» Льюис.
Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/
Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/
«Горд всей нашей командой. Так вдохновляет, когда видишь, как борются наши девушки. Наши герои», — добавил Хэмилтон.
Золотые медали выиграли российские гимнастки. В финальных соревнованиях от национальной команды России выступали: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
Серебряными медалистками стали гимнастки из США.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
- 27 июля 2021
-
21:37
-
20:34
-
19:13
-
17:42
-
16:52
-
16:42
-
16:09
-
13:54
-
12:30
-
11:22
-
10:32
-
09:25
-
00:14
-
00:04
- 26 июля 2021
-
23:02
-
22:01
-
20:59
-
19:52
-
18:22
-
17:28
-
17:05
-
16:16
-
15:43
-
14:02
-
13:00
-
11:43
-
10:28
-
09:08
-
00:35
- 25 июля 2021
-
22:47
-
22:10
-
21:36
-
20:46
-
19:25
-
17:30