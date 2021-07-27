«Это что-то невероятное». Льюис Хэмилтон — о бронзе британских гимнасток

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания бронзовых наград британскими гимнастками в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).



«Так горд нашей командой. Это что-то невероятное», — написал в «сториз» своего «инстаграма» Льюис.

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

«Горд всей нашей командой. Так вдохновляет, когда видишь, как борются наши девушки. Наши герои», — добавил Хэмилтон.

Золотые медали выиграли российские гимнастки. В финальных соревнованиях от национальной команды России выступали: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.



Серебряными медалистками стали гимнастки из США.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.