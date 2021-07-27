Экс-инженер Формулы-1: Перес не справляется со своей ролью в «Ред Булл»

Бывший инженер по шинам «Бриджстоун» Кейс ван дер Гринт высказался о пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе. По мнению Кейса, Серхио не справляется со своей ролью в команде.



«Если Макс возьмёт поул, а Серхио будет вторым, Хэмилтону станет сложно атаковать Макса. Именно для этого и нужен второй пилот, но Серхио до сих пор не справляется с этой ролью. Ему следовало бы принять факт того, что он не соответствует уровню такого талантливого гонщика, каким является Ферстаппен. Сейчас единственное, что нужно делать Серхио, так это стараться выступать лучше. Он должен быть сильнее, особенно в квалификациях. Да, он проделывает очень хорошую работу, но для «Ред Булл» было бы здорово, если бы он мог оказывать на Хэмилтона большее давления. Тогда «Мерседесу» придётся считаться с этим, разрабатывая стратегии на гонки. Но в целом дела у Переса идут лучше, чем у его предшественников», — приводит слова ван дер Гринта GrandPrix.

Кейс также поделился мнением о шансах своего соотечественника, Макса Ферстаппена, побороться за победу на Гран-при Венгрии.

«Я не вижу причин, по которым Ферстаппен там не выиграет. Его болид как ничей другой подходит для этой трассы. Вообще мне кажется, что Макс — лучший гонщик. Думаю, в этот раз борьба на первом круге будет проходить не так остро, как в предыдущий раз, и Макс оторвётся», — сказал ван дер Гринт.