Источник: Формула-1 договорилась о проведении Гран-при Катара в конце сезона-2021

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о возможном изменении в календаре Формулы-1: вместо Австралии этап готов принять Катар. Как пишет Сейвуд на своём сайте, это ещё нигде не подтверждено официально, но на Ближнем Востоке ходят слухи, что так оно и будет, и у самого журналиста нет оснований им не верить, ведь, по его мнению, Формула-1 от этого только выиграет.



Британец отмечает, что проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году станет крупнейшим спортивным достижением страны. Он также напоминает о скандале, связанном с этим событием: ряд источников сообщал ранее, что Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира мог подкупить чиновников ФИФА.



«Страны нередко обращаются к Формуле-1 после проведения у себя различных больших спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Делается это для того, чтобы сохранить международный статус. Барселона и Сочи являются прекрасными на то примерами. Таким образом, вполне вероятно, что гонка 2021 года может стать первой из постоянных гонок в календаре Формулы-1.



Это прекрасно устроит руководство Формулы-1, поскольку её боссы всегда стремятся увеличивать количество гонок и как следствие повышать свои ежегодные доходы. Это также может повысить интерес к местным гонкам, поскольку в регионе возрастёт интерес к Формуле-1», — написал Сейвуд.

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