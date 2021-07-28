Ф-2 и Ф-3 могут отказаться от нового формата уик-энда, создающего длинные паузы в сезоне

Генеральный директор Формулы-2 и Формулы-3 Бруно Мишель заявил, что по окончании сезона-2021, возможно, придётся отказаться от нового формата гоночного уик-энда. До прошлого года и Формула-2, и Формула-3 сообща проводили уик-энды, но в нынешнем сезоне две главные молодёжные серии были разведены по различным этапам Формулы-1. Это сделало возможным проводить три гонки за уик-энд вместо двух.



Команды за счёт этого смогли существенно экономить бюджеты, но в то же время многим не понравился календарь с очень длинными перерывами между этапами.



«Как и перед принятием любого решения, мы всегда отталкиваемы как от положительных, так и от отрицательных моментов. Есть очень много плюсов, но, если смотреть на ситуацию объективно, можно заметить и минусы. Например, слишком большие паузы между этапами.



Многие болельщики едины во мнении — сложно следить за происходящим в чемпионате, когда промежуток между этапами целых два месяца. Когда мы приехали в Сильверстоун, про события в Баку уже попросту все забыли. Никто уже не мог сказать, кто лидирует в чемпионате. Следует с этим считаться, ведь мы не хотим терять фанатов из-за таких моментов.

Кроме того, стоит признать, что формат несколько сложен для понимания. Нам снова и снова приходится объяснять его особенности. А самое главное, болельщики хотят, чтобы гонки в Формуле-2 и Формуле-3 снова проходили в один уик-энд.

Ещё бы я добавил, что пилотам Ф-2 сложно проводить по три гонки за выходные — это крайне непросто. Это будет трудное решение. Формат хорошо вписался в график гоночного уик-энда, но есть ли смысл в таком календаре? Придётся решить», — приводит слова Мишеля Auto Hebdo.