Марк Уэббер — о столкновении Ферстаппена и Хэмилтона: это великолепно, давайте ещё!

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о противостоянии гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». По словам Уэббера, именно такая дуэль нужна Формуле-1, чтобы привлечь интерес зрителей. Во время Гран-при Великобритании пилоты столкнулись уже в начале гонки, в результате Ферстаппен сошёл с дистанции, а Хэмилтон, несмотря на 10-секундный штраф, стал победителем.

«Это великолепно! Именно то, что нужно. Я думаю, что это был один из лучших первых кругов за долгое время. Это ожидалось, мы уже видели отличные битвы в Барселоне, Имоле и Бахрейне. Можно было предположить, что это произойдёт. Давайте ещё!

Что касается Гран-при Венгрии, то Льюис великолепен в Будапеште. Он феноменально выступает на этой трассе. Но нужно учитывать и силу Ферстаппена. На мой взгляд, трасса хорошо подходит «Ред Булл». Поэтому Хэмилтон может не справиться с ним. Льюис должен показать свой максимум, но Ферстаппен — настоящий гладиатор», — цитирует Уэббера Yahoo Sports.