Журналист Autosport: опыт Квята будет очень ценен для «Уильямса» в период перестройки

Обозреватель издания Autosport Джонатан Ноубл поделился мнением о ситуации, в которой может оказаться «Уильямс». По данным ряда СМИ, пилот команды Джордж Расселл перейдёт в «Мерседес», где заменит Валттери Боттаса. В этом случае «Уильямсу» придётся искать кандидатов на вакантную должность.

Автор рассказывает о пользе, которую могут принести те или иные гонщики. В их числе он называет и резервного пилота «Альпин» Даниила Квята. По мнению Ноубла, россиянин может стать интересным вариантом для «Уильямса».

«Даниил Квят по-прежнему считает, что может многое дать команде в Формуле-1. Россиянин хорошо провёл концовку сезона-2020, а его опыт в «Ред Булл» и «Феррари» будет очень ценен для «Уильямса» во время периода перестройки», — написал Ноубл.